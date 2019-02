En güzel 14 Şubat Sevgililer günü mesajı ve hediyeleri (Sevgililer Günü 2019 en anlamlı resimli mesajları

Sevgililer Günü 2019 en anlamlı resimli sözler burda. Sevgililer Günü tüm dünyaca kutlanan aşıklar için en özel ve anlamlı bir gündür. Yılın her Şubat ayın da milyonlarca insan sevgilime ne hediye alsam diye içinden geçiriyordur mutlaka. En güzel sevgililer günü mesajları,en güzel alınacak farklı seçenekteki hediyeler haberimiz de yer almaktadır. Sevgililer günü için konser haberlerini ve kozmetik le ilgili tüm bilgileri star gazetesinden öğrenebilirsiniz...

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü mesajları, anlamlı sözleri paylaşımlara taşıyacak ve bir ritüel haline gelen bu günde en çok araştırılan konu olacak. Yanında alınacak küçük hediyelerle birlikte not kağıtları veya sözle de ifade edilebilecek olan Sevgililer Günü mesajları, kalpten geçenleri satıra dökecek.

Sosyal medyaya da konu olan Sevgililer Günü için kutlamalar devam ediyor. Günler öncesinden hediyelerini hazırlayan çiftler, en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını araştırarak duygularını en iyi şekilde ifade edebilecek cümleleri bulmaya çalışıyor. Hem hediyenizin yanında hem de SMS olarak paylaşabileceğiniz en romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını sizler için derledik.

Yılın en romantik günü olan 14 Şubat Sevgililer günü geldi çattı. Her yerde aşk dolu bir atmosferin olduğu Sevgililer Günü’nün en çok araştırılan konusu ise mesajlar oldu.





Tarihi Roma İmparatorluğu'na dayanan 14 Şubat Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bugün de büyük bir heyecanla kutlanıyor. Birbirlerinin zevklerine uygun hediyeler alan çiftler, bir yandan da en güzel Sevgililer Günü mesajlarını araştırıyor. Özellikle uzakta olan sevgililerine hoş bir jest yapmak isteyen vatandaşlar, 14 Şubat'a özel sözleri inceliyor.

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları gündemin en yoğun aranan konularından birisi haline geldi. Yüz binlerce çiftin en mutlu olduğu bu günde, sevdiklerini Sevgililer Günü mesajlarıyla mutlu etmek, onlara bu özel ve güzel günü anlamlı kılmak istiyorlar. Sevgililer Günü mesajlarında en anlamlı, en güzel ve uzun seçenekleri sizler için derledik.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI



İnsanlığın alçaldığı bir dünyada Bir insanı sonsuz sevebilmek ne güzel



Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var; Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin...



Ben senin en çok gülüşünü sevdim Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran...



Sevmek. Seni alabildiğine sevmek.. Hiçbir şeyi umursamadan, bütün karanlıkları hiçe sayarak sevmek tutmak ellerinden, o derinlere inmek, gitmek oralara, o yerlere orda hep sen olmalı, seni yaşamak ve olduğun yerde bile.



Git gide alışıyorum sana. Hiç bir alışkanlık bu kadar güzel olamaz.



Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi...



Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.



Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…



Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...



Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...



Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!



Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.



Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!



Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.



İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!



Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!



Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.



Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!



Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!



Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!



O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.



Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.



Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.



Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!



Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.



Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!





Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…



Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.



Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!



Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.



Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun

Sevgililer Günü mesajı eşiniz için de olsa sevgiliniz için de olsa sizden ve ondan bir şeyler içerdiği derecede güzelleşiyor. İçinizden gelenleri söylemek için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Karşınıza çıkan bu avantajı onun kalbini bir kez daha kazanmak için kullanabilirsiniz. Size gereken romantik Sevgililer Günü mesajları kısa ya da uzun, şiir veya resimli olabilir. Kısaca her şeyden bir parça koyabilir ya da ilham alabilirsiniz. Hediyenizin ya da hazırladığınız sürprizin kıymetini artıracak bir etken olmanın yanında, bu etkileyici sözler iletişime de katkıda bulunabilir. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sizi korkutmasın, aksine şimdi onun kalbini yeniden çalmanın tam zamanı diye düşünün!

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN GOOGLE’DEN SÜPRİZ

İnternet devi Google, yaklaşan Sevgililer Günü için ilginç bir hazırlık yapıyor. Sesli dijital asistanı Google Asistan'ı 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak güncelleyen şirket, kullanıcıların bu güne özel sorular sorup yanıt alabilmesine olanak verecek.

Google, Sevgililer Günü için kullanıcılarına sürpriz bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Google Asistan'a Sevgililer Günü'ne özel güncelleme yapan şirket, bir dizi özel komut ve cevapları asistanına ekledi. Örneğin Google'a 'Hey Google, Sevgililer Günün Kutlu Olsun' diye seslenirseniz, Google Asistan Çince, Endonezyaca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 8 farklı dilde 'Seni Seviyorum' diyecek. Evet, maalesef Türkçe bu aşamada listede yer almıyor.

Bunun yanı sıra Google'a 'Hey Google, bana aşk hakkında bir şey söyle' dediğinizde ise hayvanların birbirlerine olan sevgilerini nasıl gösterdiklerine dair bilgileri ekrana getiriyor. Google, asistanına özel komutlar eklerken, Sevgililer Günü için yapılan aramaları araştırmış ve buna göre bir liste hazırlamış.

Sevgililer Günü söz konusu olduğunda Google'da yapılan aramalar ağırlıklı olarak şu şekilde oluyor:

Sevgiliye nasıl üzgünüm denir?

Eski sevgiliye mutlu yıllar nasıl denir?

Sevilen birisine doğum günün kutlu olsun nasıl denir?

Sevgiliye nasıl ağır gelecek bir şey söylenir?

Sevgiliye nasıl seni seviyorum denir?

Bir kadın nasıl öpülür?

Bir erkek nasıl öpülür?

Birisi nasıl öpülür?

Nasıl iyi öpülür?

Bir kadına nasıl sarılınır?

Nasıl sarılınır?

Sarılmak nedir?

Bir erkeğe nasıl sarılınır?

Kendin yap erkek için sevgililer günü hediyesi

Kendin yap sevgililer günü kartları

Kendin yap sevgililer günü süslemeler

Kendin yap sevgililer günü kutusu

Kendin yap kadın için sevgililer günü hediyesi

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?



Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.



Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.



SEVGİLİLER GÜNÜNDE NASIL BİR HEDİYE ALINMALI?



mağazanın ilginç sevgililer günü konsepti 'aşk konservesi' ilgi gördü. Aşk konservesinin içinde küçük notlar ve gül yaprakları bulunuyor. Kayseri'de Yer Altı olarak bilinen çarşıda, bir mağazanın sevgililer günü için hazırladığı ilginç konseptler ilgi görüyor. İçinde notlar ve gül yaprakları olan Aşk konservesi, aşk çeki ve aşkıbiyotik dikkat çeken hediye çeşitlerinden. Aşk çeki ile sevgililer birbirlerine not yazıp veriyorken, aşkıbiyotiğin içinde ise iki tane küçük güzel sözlerin yazılı olduğu hap bulunuyor.



365 GÜN BOYUNCA HATIRLAMAK İÇİN



Esnaflar bu yılın en çok dikkat çeken ürünlerini 5 ile 50 Tl arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söylüyor. Aşk Bankası, aşk çeki dediğimiz ürünü sevgililer günü dolayısıyla satışa sunduk ve en ilgi çeken ürünlerimizden bir tanesi. Her gün birbirlerine güzel notlar yazarak, yapraklarını yırtarak birbirlerine baylı bayanlı hediye edecekler. Aşkıbiyotik var birde, içinde reçetesi olan içinde iki tane not kağıdı ve iki kapsül var. Kapsülün içinde de tekrardan not kağıdı var. Sevgililer günü için özel aşk konservesi getirdik. Seni sevdiğimi, 365 gün boyunca her gün hatırlaman için. İçinde kuru güllerimiz ve güzel sözler var. sözleriyle anlatıyor.





ERKEN SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞİ



Gümüş kolyelerin de yine çiftlerin tercihleri arasında yer altığını kaydeden esnaflar, 'Kolyelerimizde, çok güzel ilgi gören modellerimiz bulunuyor. İçi açılan, isim yazılan ve fotoğraf koyulan kolyelerimiz var. Bu senenin en çok satılan ürünlerinden biri gümüş kolyedir. Sevgililer günü hediyesi almak için müşteriler yeni yeni gelmeye başladılar. Vakti olanlar daha önceden alıp, daha rahat alışveriş yapıyorlar, ürünleri daha iyi inceliyorlar diyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



Sevgililer Günü'nde sevdiğinize romantik bir şiirle hediye vermek isteyenler için en güzel Sevgililer Günü şiirlerini derledik.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum.

Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum.

Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum.

Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum.

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden,

Geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten,

Hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!

Seni çok seviyorum.

Sevgiler günümüz kutlu olsun aşkım!



SEVGİLİLER GÜNÜ 14 ŞUBAT ŞİİRLERİ



Bu gün bütün işleri bir tarafa bırak,

Önce sevdiğine bir sms ya da mail at,

Sonra gül alıp koş sevdiğinin yanına,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ayrılmasın sevenler yettikçe hayat,

Ona bir yüzük al, fark etmez kaç karat,

Onu ne kadar sevdiğini bir daha anlat,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ahhh şu sevilenler, sevenlerin değerini bir anlasa…



SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR



Sevgi, el ele tutuşmaktır,

Sevgi, göz göze bakışmaktır.

Sevgi, bir kelebek,

Sevgi, bazen de bir çiçek.

Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,

Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.

Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,

Sevgi, gözde görülen pırıltı.

Sevgi, yuva sıcağı,

Sevgi, ana kucaşı.

Sevgi, esirgemek, kollamak,

Sevgi, bir yetim saçı okşamak.

Sevgi, goncadır, gül olup açılan,

Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.

Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,

Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.

Sevgi, gönlü hoş tutan hece,

Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.

Sevgi, var ile yok arası,

Sevgi, iki kaşın arası.

Sevgi, nimet, aş ekmek,

Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.

Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,

Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.

Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,

Sevgi, Yaradan'a şükretmek.

Sevgililer Günü, bizim için hergün.

Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın

En değerli varlığımsın en başta aşkımsın

Varlığımın sebebisin ::

Gülüşlerin bana yeter gülüm

İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte;;;

Leyla'yı andırdın bana mecnun misaliyim,,

Ey deli yüreğimin dermanı, devası

Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sen idin

Üstüne aşkım yazılı

Ne güzelsin sen

Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…



Sevgililer Günü İle İlgili Şiirler

Gözlerin nehir,

Kirpiklerin köprü olsa,

Ben üzerinden geçerken ipler kopsa,

ve düştüğüm yer dudakların olsa,

Sevgililer Gününde bir öpücük borçlusun bana...



14 ŞUBAT ŞİİRİ



Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan,

Bazıları için hüsran.

Kimi için sevdiklerine sevgisini paylaşmak için çok,

Anlamlı bir gün.

Kimi için keşkelerle ya da hayallerle hüzünlü,

Anlamsız bir gün.

Birde tabiki yeni ayrılanlar ya da bir sene önceki,

14 Şubat'ı arıyanlar ya da sevdiklerine kavuşamayanlar,

Belki kalplerinden bir kırmızı gül,

Belki sadece gözlerinin içine bakıp: Seni Seviyorum

demek isteyenler...

Acaba Sen hangisindensin?



SEVGİLİER GÜNÜ TARİHÇESİ



Sevgililer Günü’nün tarihçesi çok eskiye dayanıyor. Köklerini Roma döneminde Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor. Doğurganlık tanrısının şerefine gerçekleşen festival Şubat ayının ortasına denk geliyor, baharın resmi başlangıcını müjdeliyordu.



Kutlamaların parçası olarak erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kızların ismini çekiyordu. Festival boyunca bu eşleşmede biraraya gelen çiftgler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyordu. Daha sonraki yüzyıllarda kilise pagan kutlamalarını bitirmek istedi ve şenlikleri Aziz Valentine adına kutlamalara dönüştürdü.



Üç tane Aziz Valentine



İlk resmi Aziz Valentine günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edildi. İsmini o zamanın şehitlerinin birinden alıyordu. Ama bunun hangi şehit olduğu konusunda net bilgiler yok. En yaygın açıklama Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.Ama bu tarihe denk düşen en az iki başka Aziz Valentine daha var. Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit.



Aziz Valentinelar hakkkında bundan başka birşey bilinmiyor ve Roma'daki rahip bu üçü arasından en fazla kabul edilen oluyor. Bu hikayenin geçmişi İmparator İkinci Claudius'a dayanıyor. Claudius evli erkeklerin kötü askerler olduğuna inandığı için evlenmeyi yasaklıyor.

Valentine ise evlenmenin Tanrı'nın insan için planladığı şeylerden biri ve ayrıca dünyanın amacı olduğuna inandığı için gizli şekilde insanları evlendirmeye devam ediyor.

Claudius bunu fark ettiğinde Valentine'ı hapse atıyor ve sonra ölüme mahkum ediyor. Hapiste Valentine gardiyanın kızına aşık oluyor ve 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'ın" imzalı bir aşk mektubu gönderiyor.

Günümüzde Sevgililer Günü'nde insanların birbirine kart göndermesinin kökeni işte burada.

Sevgililer Günü'nün kesin kökeni hâlâ bir sır olarak kalır, ancak tarihçiler binlerce yıl köklerine inanıyorlar. En popüler teori, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:



Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.



1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.