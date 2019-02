Sevgililer Günü mesajları ve hediye seçenekleri (14 Şubat Sevgililer Günü kutlama fikirleri)

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgiliniz için hediye seçerken bir yandan 14 Şubatta ona aşkınızı ifade edecek Sevgililer Günü mesajları ve hediye seçenekleri araştırılmaya başlandı. Sevgilinizi etkileyebilmek ve bu güzel günü doyasıya yaşamak, hem de karşınızdakine yaşatmak için iyi düşünülmüş bir mesaja ihtiyacınız var. İhtiyacınız olan tüm Sevgililer Günü mesaj ve hediye fikirleri şimdi burada bulabilirsiniz.

Sevgililer Günü mesajı eşiniz için de olsa sevgiliniz için de olsa sizden ve ondan bir şeyler içerdiği derecede güzelleşiyor. İçinizden gelenleri söylemek için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Karşınıza çıkan bu avantajı onun kalbini bir kez daha kazanmak için kullanabilirsiniz. Size gereken romantik Sevgililer Günü mesajları kısa ya da uzun, şiir veya resimli olabilir. Kısaca her şeyden bir parça koyabilir ya da ilham alabilirsiniz. Hediyenizin ya da hazırladığınız sürprizin kıymetini artıracak bir etken olmanın yanında, bu etkileyici sözler iletişime de katkıda bulunabilir. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sizi korkutmasın, aksine şimdi onun kalbini yeniden çalmanın tam zamanı diye düşünün!

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN GOOGLE’DEN SÜPRİZ

İnternet devi Google, yaklaşan Sevgililer Günü için ilginç bir hazırlık yapıyor. Sesli dijital asistanı Google Asistan'ı 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak güncelleyen şirket, kullanıcıların bu güne özel sorular sorup yanıt alabilmesine olanak verecek.

Google, Sevgililer Günü için kullanıcılarına sürpriz bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Google Asistan'a Sevgililer Günü'ne özel güncelleme yapan şirket, bir dizi özel komut ve cevapları asistanına ekledi. Örneğin Google'a 'Hey Google, Sevgililer Günün Kutlu Olsun' diye seslenirseniz, Google Asistan Çince, Endonezyaca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 8 farklı dilde 'Seni Seviyorum' diyecek. Evet, maalesef Türkçe bu aşamada listede yer almıyor.

Bunun yanı sıra Google'a 'Hey Google, bana aşk hakkında bir şey söyle' dediğinizde ise hayvanların birbirlerine olan sevgilerini nasıl gösterdiklerine dair bilgileri ekrana getiriyor. Google, asistanına özel komutlar eklerken, Sevgililer Günü için yapılan aramaları araştırmış ve buna göre bir liste hazırlamış.

Sevgililer Günü söz konusu olduğunda Google'da yapılan aramalar ağırlıklı olarak şu şekilde oluyor:

Sevgiliye nasıl üzgünüm denir?

Eski sevgiliye mutlu yıllar nasıl denir?

Sevilen birisine doğum günün kutlu olsun nasıl denir?

Sevgiliye nasıl ağır gelecek bir şey söylenir?

Sevgiliye nasıl seni seviyorum denir?

Bir kadın nasıl öpülür?

Bir erkek nasıl öpülür?

Birisi nasıl öpülür?

Nasıl iyi öpülür?

Bir kadına nasıl sarılınır?

Nasıl sarılınır?

Sarılmak nedir?

Bir erkeğe nasıl sarılınır?

Kendin yap erkek için sevgililer günü hediyesi

Kendin yap sevgililer günü kartları

Kendin yap sevgililer günü süslemeler

Kendin yap sevgililer günü kutusu

Kendin yap kadın için sevgililer günü hediyesi

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?



Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.







Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.



SEVGİLİLER GÜNÜNDE NASIL BİR HEDİYE ALINMALI?



mağazanın ilginç sevgililer günü konsepti 'aşk konservesi' ilgi gördü. Aşk konservesinin içinde küçük notlar ve gül yaprakları bulunuyor. Kayseri'de Yer Altı olarak bilinen çarşıda, bir mağazanın sevgililer günü için hazırladığı ilginç konseptler ilgi görüyor. İçinde notlar ve gül yaprakları olan Aşk konservesi, aşk çeki ve aşkıbiyotik dikkat çeken hediye çeşitlerinden. Aşk çeki ile sevgililer birbirlerine not yazıp veriyorken, aşkıbiyotiğin içinde ise iki tane küçük güzel sözlerin yazılı olduğu hap bulunuyor.



365 GÜN BOYUNCA HATIRLAMAK İÇİN



Esnaflar bu yılın en çok dikkat çeken ürünlerini 5 ile 50 Tl arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söylüyor. Aşk Bankası, aşk çeki dediğimiz ürünü sevgililer günü dolayısıyla satışa sunduk ve en ilgi çeken ürünlerimizden bir tanesi. Her gün birbirlerine güzel notlar yazarak, yapraklarını yırtarak birbirlerine baylı bayanlı hediye edecekler. Aşkıbiyotik var birde, içinde reçetesi olan içinde iki tane not kağıdı ve iki kapsül var. Kapsülün içinde de tekrardan not kağıdı var. Sevgililer günü için özel aşk konservesi getirdik. Seni sevdiğimi, 365 gün boyunca her gün hatırlaman için. İçinde kuru güllerimiz ve güzel sözler var. sözleriyle anlatıyor.





ERKEN SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞİ



Gümüş kolyelerin de yine çiftlerin tercihleri arasında yer altığını kaydeden esnaflar, 'Kolyelerimizde, çok güzel ilgi gören modellerimiz bulunuyor. İçi açılan, isim yazılan ve fotoğraf koyulan kolyelerimiz var. Bu senenin en çok satılan ürünlerinden biri gümüş kolyedir. Sevgililer günü hediyesi almak için müşteriler yeni yeni gelmeye başladılar. Vakti olanlar daha önceden alıp, daha rahat alışveriş yapıyorlar, ürünleri daha iyi inceliyorlar diyor.



EN GÜZEL 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI



* Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.



* Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk'a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.



* Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.



* Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!



* Bir güzele, güzelliğini hatırlatmak isterdim. aynalardan evvel… Dünyanın en güzeli sevgililer günün kutlu olsun.



* Bir damla gözyaşı olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek isterdim.



* Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!...







* Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var..



* Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum! Sevgililer günümüz kutlu olsun.



* Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...



* Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun...



* Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.



* Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.



* Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!







* Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!



* Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.



* Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.



* Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.



Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…



Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...



Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...



Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!



Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.



Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!



Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.



SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



Sevgililer Günü'nde sevdiğinize romantik bir şiirle hediye vermek isteyenler için en güzel Sevgililer Günü şiirlerini derledik.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum.

Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum.

Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum.

Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum.

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden,

Geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten,

Hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!

Seni çok seviyorum.

Sevgiler günümüz kutlu olsun aşkım!



SEVGİLİLER GÜNÜ 14 ŞUBAT ŞİİRLERİ



Bu gün bütün işleri bir tarafa bırak,

Önce sevdiğine bir sms ya da mail at,

Sonra gül alıp koş sevdiğinin yanına,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ayrılmasın sevenler yettikçe hayat,

Ona bir yüzük al, fark etmez kaç karat,

Onu ne kadar sevdiğini bir daha anlat,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ahhh şu sevilenler, sevenlerin değerini bir anlasa…



SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR



Sevgi, el ele tutuşmaktır,

Sevgi, göz göze bakışmaktır.

Sevgi, bir kelebek,

Sevgi, bazen de bir çiçek.

Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,

Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.

Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,

Sevgi, gözde görülen pırıltı.

Sevgi, yuva sıcağı,

Sevgi, ana kucaşı.

Sevgi, esirgemek, kollamak,

Sevgi, bir yetim saçı okşamak.

Sevgi, goncadır, gül olup açılan,

Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.

Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,

Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.

Sevgi, gönlü hoş tutan hece,

Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.

Sevgi, var ile yok arası,

Sevgi, iki kaşın arası.

Sevgi, nimet, aş ekmek,

Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.

Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,

Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.

Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,

Sevgi, Yaradan'a şükretmek.

Sevgililer Günü, bizim için hergün.

Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın

En değerli varlığımsın en başta aşkımsın

Varlığımın sebebisin ::

Gülüşlerin bana yeter gülüm

İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte;;;

Leyla'yı andırdın bana mecnun misaliyim,,

Ey deli yüreğimin dermanı, devası

Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sen idin

Üstüne aşkım yazılı

Ne güzelsin sen

Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…



Sevgililer Günü İle İlgili Şiirler

Gözlerin nehir,

Kirpiklerin köprü olsa,

Ben üzerinden geçerken ipler kopsa,

ve düştüğüm yer dudakların olsa,

Sevgililer Gününde bir öpücük borçlusun bana...



14 ŞUBAT ŞİİRİ



Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan,

Bazıları için hüsran.

Kimi için sevdiklerine sevgisini paylaşmak için çok,

Anlamlı bir gün.

Kimi için keşkelerle ya da hayallerle hüzünlü,

Anlamsız bir gün.

Birde tabiki yeni ayrılanlar ya da bir sene önceki,

14 Şubat'ı arıyanlar ya da sevdiklerine kavuşamayanlar,

Belki kalplerinden bir kırmızı gül,

Belki sadece gözlerinin içine bakıp: Seni Seviyorum

demek isteyenler...

Acaba Sen hangisindensin?