Sevgililer Günü nedir, neden kutlanır? (14 Şubat Sevgililer Günü nereden çıktı, hıristiyan geleneği mi?)

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü birçok kişi bu kutladığı günün ne anlama geldiğini bilmiyor. Google aramalarında "Sevgililer Günü nereden çıktı? Sevgililer Günü çıkış tarihi ne? 14 Şubat Sevgililer Günü neden kutlanır?Hiristiyan geleneği mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Konuya ilişkin ilahiyatçı uzman birinden cevap geldi...

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle ölüm tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır.

HIRiSTiYAN GELENEĞi



Hıristiyan geleneği olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü nedeni ile vatandaşların bilinçlenmesi adına açıklamalarda bulunan Araştırmacı İlahiyatçı Hakan Diricanlı, Sevgililer Günü'nün İslam'da yeri olmadığını ve toplumun kesinlikle bu Hıristiyan kültürünü yaşamayı reddetmesi gerektiğini ifade etti.



Diricanlı, Müslüman toplumun kesinlikle bu gibi Hıristiyan kültüründen kaçınmalarını ve onlara benzemekten uzak durmaları gerektiğini belirttiler.



HANGİ HIRİSTİYAN VE YAHUDİ KADİR GECEMİZİ KUTLUYOR?



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Araştırmacı İlahiyatçı Hakan Diricanlı, "Öncelikle sevgililer günü hakkında bilmemiz gereken tek şey var o da dinimizde yer almadığıdır. Sevgililer gününün rahipler tarafından belirlendiği ve bunu zinayı örtbas için sevgililer günü diye adlandırdıklarını bilmek gerekir. Onun için bunun iyi araştırılması gerekir. Bunun gibi birçok hadisede gayrimüslimlere benzememek için uzak durmamız gerekir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "Kim ki bir kavme, bir topluluğa benzerse, o kavimdendir, o topluluktandır" demiştir. Onun için biz Müslümanlar, eğer ki Müslüman olmayan toplumlara özenirsek, Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerine muhalif etmiş oluruz. Onun için bu gibi günlerden uzak kalmak gerekir. Dinimizde kötü bidat bile sayılmayan bu günü kesinlikle kutlamamız gerekir. Ve bunun yanı sıra hayatımızda bir tek sevgili varsa, hem erkek hem de kadın tarafından bakıldığı zaman, kişinin eşi olması gerekir" şeklinde konuştu.





Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.



14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.



Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.



GÜNÜMÜZDE 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.



Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır.



Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir. Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.

Sevgililerin sembolü olan Aziz Valentin kimdir?



Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin’in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496’da ölen Papa Gelasius’a ait.



Papa Gelasius, O’nun “hayatını Tanrı’ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını” söyler. 1400’lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin’in Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.



Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.



Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin’in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir.



Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.



Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili tartışmaları bir tarafa koyarsak, karşımıza ikinci bir soru çıkıyor: 14 Şubat tarihiyle Aziz Valentin arasında nasıl bir bağ var?

Sevgililer Günü tarihi 14 Şubat nasıl ortaya çıktı?



Sanılanın aksine 14 Şubat’ın Aziz Valentin’in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.



14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.



18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor. Bu tarih ayrıca Antik Roma'da baharın gelişi ve doğurganlığın simgesi olarak kutlanıyordu.



İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

Sevgililer Günü bir Hristiyan geleneği mi?



Elbette bu aziz ve tarih arasındaki ilişkiyi tam olarak tespit etmek mümkün değil. Yani bir “Hristiyan geleneği” diye eleştirilen Sevgililer Günü’nün aslında Hristiyan kökleri de son derece şüpheli.



Ancak Sevgililer Günü’nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere’de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde “global kültür” arasındaki yerini aldı.



Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi arka planı da önemini yitirdi zamanla.



Resmi verilere göre ABD’li tüketiciler Sevgililer Günü’nde hediye ve kutlama yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.



14 Şubat’ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili “ihtiyaç dışı tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu” eleştirisi, Hristiyanlıkla ilgili olandan daha gerçekçi duruyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Perakende Satış Federasyonu’na göre 2018'de Sevgililer Günü için yaklaşık 20 milyar dolarlık harcama yapıldı. ABD'de büyük bir ticari sektör olan Sevgililer Günü, dünyanın birçok ülkesinde de ekonomiye canlılık katan faktörlerden biri olarak görülüyor.