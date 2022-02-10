10 Şubat 2022 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:28

Sevgililer Günü mesajları 2022 Kadına, erkeğe özel sözler! Yılın en romantik günü 14 Şubat öncesinde çiftleri heyecan sardı. Eşine veya sevdiği insana Sevgililer gününde özel mesajlar göndermek isteyenler için en anlamlı ve duygusal Sevgililer Günü sözlerini haberimizde derledik. İşte resimli, uzun, kısa, en güzel aşk sözleri ve Kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajları

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022 (KADINA, ERKEĞE)

Sevmek inanmak demektir. Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. Seninle başladı en güzel cümlelerim.... Sevgililer Günün kutlu olsun nefesim...

Velhasıl kelam kalp herkeste var yürek denen başka bir şey. Sendeki yürek benim hayatımı güzelleştiren en büyük şey... Seni seviyorum.

Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptığın için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum.

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni tanımadan önce bilmezdim hayatın güzelliklerini. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Gözlerim gözlerine değdiğinden beri şimdi inanıyorum hayata sevdiğim...

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur. Sevgililer Günümüz kutlu olsun...

Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ KISA, ANLAMLI, ÖZEL MESAJLAR

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum."

'Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz'

Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine?

'Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor.'

"Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum."

Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.

'Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim.'

'Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü.'

Hayatınızda 'doğru' insan varsa. Takvim size 'hep' 14 Şubat'tır.

Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.