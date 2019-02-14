Sevgilisini öldüren zanlıya Sevgililer Günü'nde müebbet hapis cezası

Yaklaşık 2 yıl önce sevgilisi Funda Turan'ı (40) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası ile tutuklu bulunan Tanju Madanoğlu'nun (29) karar duruşması sevgililer gününde görüldü. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan’ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşma savcısı geçen celse verdiği mütalaasında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasını tekrar etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, cinayetin planlı işlendiğini, maktülün sevgilisi tarafından öldürüldüğünü, bugün de sevgililer günü olduğunu hatırlatarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise "bir adet yaralamanın öldürme kastı ile olmadığına göstermektedir. Yaralar fiili hareket halinde işlendiği ve bu şekilde meydana geldiği, bıçağın yaralama noktasına isabet etmesi tesadüf olduğunu gösterir. Biz İzmir Adli Tıp Kurumu'nun öldürücü nitelikte olduğu raporuna katılmıyoruz. Dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kuruluna gönderilmesini talep ediyoruz" dedi. Duruşma savcısı, sanık avukatının talebini, İzmir Adli Tıp Kurumu raporu, delil durumu ve dosyanın geldiği nokta itibari ile reddine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastı ile hareket rtmrdiğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Sanık Tanju Madanoğlu son söz olarak "Ben gerçekten çok seviyordum. Ancak beni psikolojik olarak sıkıntılı duruma soktu. Sinirlenip bıçak sallayacak biri değilim. Bir ceza verilecekse adil bir ceza verilsin" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir ara verdikten sonra, mahkeme başkanı bugün sevgililer günü, trajik bir gün oldu bu kara günü, müebbet hapis cezası verdiklerini belirtip davayı bitirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2017 yılının Aralık ayında, Vatan Mahallesi 9084 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Funda Turan (40 )ile sevgilisi Tanju Madanoğlu (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı