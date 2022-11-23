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Yaşam

Sevgilisinin öldürdü! ''Şaka yapmak isterken oldu'' dedi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 17 yaşındaki Kader Yiğit'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli Y.B, şaka yapmak istediği sırada tüfeğin ateş aldığını ileri sürdü.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
Sevgilisinin öldürdü! ''Şaka yapmak isterken oldu'' dedi
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Dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Y.B. savcılık ifadesinde, maktul ile sevgili olduklarını, olayın yaşandığı yere yakın gecekonduda ikamet ettiklerini söyledi.

Olay günü, bir arkadaşının yemek daveti üzerine evden birlikte çıktıklarını belirten Y.B, çevredeki başı boş köpeklerden korktuğu için yanına av tüfeğini aldığını ifade etti.

Yemeğin ardından alışveriş yaptıklarını anlatan şüpheli, "Daha sonra eve doğru birlikte yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak ateş almadı. Boş olduğunu düşünüp şaka yapmak için Kader'e doğrulttum. Ardından 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım ve tüfek ateş aldı. Şaka yapmak isterken oldu." ifadelerini kullandı.

Kader'i öldürme amacıyla hareket etmediğini iddia eden şüpheli, yaşanılanlardan pişman olduğunu söyledi.

- OLAY

Arkadaşlarıyla Keçiören'in Ovacık Mahallesi'ne giden Kader Yiğit, arkadaşı 18 yaşındaki Y.B'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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