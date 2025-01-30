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Yaşam

Seyir halindeki aracın bagajından düştü: Ölümden kıl payı kurtuldu

Gaziantep'te trafikte seyreden aracın bagajından yola savrulan kişinin ölümle burun buruna geldiği anlar arkadaki aracın kamerasına anbean yansıdı.

IHA30 Ocak 2025 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Seyir halindeki aracın bagajından düştü: Ölümden kıl payı kurtuldu
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Olay, şehir merkezinde yoğun trafiğin olduğu Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın bagaj kısmında yolculuk yapan ve kız çocuğu olduğu iddia edilen şahıs, rampa inen aracın bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü. Arkadan gelen aracın ani fren yapması muhtemel facianın önüne geçti. O anlar ise arkadaki aracın ön cam kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bagajdan düşen şahsın yola savrulması ve aracın son anda ani frenle durması ve şahsın tekrar düştüğü araca yönelmesi yer aldı.

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