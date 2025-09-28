İSTANBUL 21°C / 16°C
Yaşam

Seyir halindeki araçta yılan paniği kamerada: Sürücü araç durmadan indi

Aksaray'da kuzenine gitmek için bindiği aracıyla evin bahçesinden çıkan sürücü, araçta yılanı görünce büyük korku yaşadı. Yılanı görmesiyle aracı bile durduramayan sürücü yavaşlayan araçtan inerek kendini kurtardı.

28 Eylül 2025 Pazar 13:45
Seyir halindeki araçta yılan paniği kamerada: Sürücü araç durmadan indi
Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Dikmen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Ahmet Şakar (27) kuzeninin evine gitmek için aracıyla yola çıkmak istedi. Aracına binip evin bahçesinden çıktığı esnada araç içerisinde yılan olduğunu fark eden genç sürücü neye uğradığını şaşırdı. Korku içerisinde araç hareket halindeyken kapıyı açan Şakar, aracın yavaşlamasıyla kendini dışarı attı. Tüm bu anlar evin güvenlik kamerasına yansırken, araç içinde kalan yılan Şakar'ın kapıyı açmasıyla birlikte araçtan inip gitti.

Popüler Haberler
