Seyir halindeki araçta yılan paniği kamerada: Sürücü araç durmadan indi

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Dikmen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Ahmet Şakar (27) kuzeninin evine gitmek için aracıyla yola çıkmak istedi. Aracına binip evin bahçesinden çıktığı esnada araç içerisinde yılan olduğunu fark eden genç sürücü neye uğradığını şaşırdı. Korku içerisinde araç hareket halindeyken kapıyı açan Şakar, aracın yavaşlamasıyla kendini dışarı attı. Tüm bu anlar evin güvenlik kamerasına yansırken, araç içinde kalan yılan Şakar'ın kapıyı açmasıyla birlikte araçtan inip gitti.