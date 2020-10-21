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Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

IHA21 Ekim 2020 Çarşamba 20:28 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 20:28
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Korkutan yangın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.G. isimli kadın idaresindeki 14 AAG 196 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören kadın paniğe kapılarak araçta bulunan kızını da alarak kendini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan aracı izleyen kadın ise göz yaşlarına hakim olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Kısa bir süre trafik tek şeritten sağlanırken olay yerine gelen polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

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