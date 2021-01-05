İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ocak 2021 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3919
  • EURO
    9,0962
  • ALTIN
    463.598
  • BIST100
    1489.56
Yaşam

Seyir halindeki otomobil yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı.

DHA05 Ocak 2021 Salı 20:34 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 20:34
ABONE OL

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yunus Emre Taşdemir'in kullandığı otomobilin motor kısmında çıkan yangını çevredekiler ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Durak mahallesi Emet kavşağında meydana gelen olayda, Yunus Emre Taşdemir yönettiği 34 MCP 6234 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükseldi. Durumu fark eden Taşdemir aracı durdurup kendi ve çevredekilerin yardımı ile otomobili söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.