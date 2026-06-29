Seyir halindeki otomobilden ateş açtı! Trafik magandasının savunması pes ettirdi

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi yolu üzerinden kent merkezine doğru ilerleyen Mehmet Can Ç. idaresindeki 26 FU 561 plakalı sedan otomobilden havaya tabancayla ateş edildi. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurmak için harekete geçti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, Çankaya Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

"CANIM SIKKINDI, ONDAN DOLAYI ATEŞ ETTİM"

Polis ekiplerinin dikkati ve ısrarlı takibi sonucu kaçan araç, Kartopu Caddesi üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü Mehmet Can Ç., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, kendisini yakalayan polislere verdiği ilk beyanda "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.