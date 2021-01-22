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Yaşam

Seyir halindeki yolcu minibüsü alev aldı

İstanbul Bağcılar'da yolcu minibüsü alev alev yandı.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 13:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 13:00
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Bağcılar Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen yolcu minibüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. 

Boş olduğu belirtilen minibüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. 

Yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

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