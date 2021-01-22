Seyir halindeki yolcu minibüsü alev aldı

<p> Bağcılar Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen yolcu minibüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/01/22/0c636db857a44e96f9374ef2b6f6a6e7.jpg'/><p>Boş olduğu belirtilen minibüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/01/22/64c0bcb8c7f9c70a34a3d8d2b1ff3253.jpg'/><p>Yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/01/22/3df53084ce0dfbe673ce24d36e983e84.jpg'/>