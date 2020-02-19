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Yaşam

Sezai Harman öldürüldü mü? Müge Anlı Sezai Harman olayı nedir?

Sezai Harman öldürüldü mü? Müge Anlı Sezai Harman olayı nedir? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 18 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden babası Sezai Harman'ın ölümünü şüpheli buluyor. 64 yaşındaki Manisalı çiftçinin şüpheli ölümünde kan donduran iddialar canlı yayında açıklanıyor. Sezai Harman'ı kim öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında Sezai Harman olayı işlenmeye devam ediliyor. Müge Anlı Sezai Harman olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2020 Çarşamba  11:48 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:48

Sezai Harman öldürüldü mü? Müge Anlı Sezai Harman olayı nedir? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. 18 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden babası Sezai Harman’ın ölümünü şüpheli buluyor. 64 yaşındaki Manisalı çiftçinin şüpheli ölümünde kan donduran iddialar canlı yayında açıklanıyor. Müge Anlı Sezai Harman olayına dair yeni gelişmeler bugün Müge Anlı canlı yayınında işlenmeye devam edecek.

SEZAİ HARMAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sezai Harman'ı kim öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında Sezai Harman olayı işlenmeye devam ediliyor. 64 yaşındaki Manisalı çiftçinin şüpheli ölümünde kan donduran iddialar canlı yayında açıklanıyor.

MÜGE ANLI SEZAİ HARMAN OLAYI NEDİR?

18 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden babası Sezai Harman’ın ölümünü şüpheli buluyor. Üvey annesinin babasını zehirlediğini iddia ediyor. Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın şüpheli ölümüne dair tüm detaylar Müge Anlı'da. 

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