Sezonun sonuna geliniyor... Tanesi 20 liradan alıcı buluyor!

AA 05 Ocak 2021 Salı 15:11 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 15:12

Av sezonunun geride kalan beş aylık bölümünde bol miktarda çıkan ve balıkçıların yüzünü güldüren palamut, az da olsa ağlara takılmaya devam ediyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, salgın sürecinde balıkçılık sektörünün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Kısıtlama günlerinde de balıkçıların, rızkını denizde aradığını vurgulayan Tuncer, "Tezgahlarımızda hemen hemen her çeşit balık türü var. Örneğin palamut balığı, sezonu bitmek üzere ama ağlarımıza takılmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu zor günlerde balıksız bırakmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut sezonunun uzun sürmesinin, her kesim açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Şu an palamudun tanesi 20 liradan satılıyor. Sezon başında daha yükseğe çıktığı zamanlar olmuştu. Vatandaşların ilgisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.