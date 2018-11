SGK hizmet dökümü nasıl alınır TC kimlik no ile SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK hizmet dökümü belgesi nedir? SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. 'SGK Bağkur prim sorgulama ekranı' ve 'T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi' şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Peki SGK hizmet dökümünde yer alan bilgiler nelerdir? SGK hizmet dökümü alma işlemlerini adım adım haberimizden takip edebilirsiniz. SGK hizmet dökümü, sigortalı kişilerin sigorta bilgilerini gösteren bir belgedir. SGK hizmet dökümü belgesi, E-Devlet sistemi kullanılarak alınabilir. SGK hizmet dökümü belgesi, E-Devlet sistemi üzerinden alınır. SGK hizmet dökümü belgesinin alınabilmesi için E-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. Sisteme giriş için; E-Devlet şifresi, mobil imza, E-imza, T.C. kimlik kartı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık seçenekleri bulunur. Kullanıcılar tarafından sisteme giriş için en fazla tercih edilen giriş, E-Devlet şifresi ile giriştir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden E-Devlet şifresi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi alındıktan sonra turkiye.gov.tr internet sitesinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilir. Sisteme girildikten sonra da e-Hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bağlantısı açılır. İşte merak edilen SGK hizmet dökümü ile alakalı detaylar star.com.tr’de

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar SGK hizmet dökümü nedir nasıl alınır sorularına yanıt arıyor.'SGK Bağkur prim sorgulama ekranı' ve 'T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi' şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız. T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Binlerce kişi SGK hizmet dökümü ile işlerini kolaylıkla hallediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. Peki, SGK hizmet dökümü nasıl alınır? İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı arananlar arasında yer alıyor. SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş işleminde bulunmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Vatandaşların ağırlıklı olarak seçtikleri giriş yöntemi hiç şüphesiz e-Devlet şifresi olmaktadır. Detaylar star.com.tr’de… SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş işleminde bulunmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Vatandaşların ağırlıklı olarak seçtikleri giriş yöntemi hiç şüphesiz e-Devlet şifresi olmaktadır. Şifrenin kullanılabilmek üzere aktif hale getirilebilmesi için size en yakın PTT şubesinden bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Sonrasında ise geriye sadece T.C Kimlik Numaranız ve edindiğiniz şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapmak kalmaktadır. Sistemi giriş yapılmasının akabinde karşınıza çıkan arama butonuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak kurum seçebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu sekmesine tıklandığında ise 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç çeşit hizmet dökümü belgesi sizi karşılamaktadır. Bu sayede ilgili bağlantı aracılığıyla rahatlıkla SGK hizmet dökümü belgesi öğrenilebilir. Şayet hizmet dökümü belgesi resmi makamlara arz edilecekse, sayfanın üst bölümünde mevcut olan "barkodlu belge oluştur" seçeneği tercih edilmelidir. Aksi taktirde belge geçerli sayılmayacak ve ilgili kurum tarafından reddedilmesine neden olacaktır. SGK GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ SGK HİZMET DÖKÜMÜ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNMAKTADIR? İlk defa girilen işe ait sigorta giriş ve çıkış tarihleri Primin hangi aylarda yattığı Sigortalının çalıştığı şirkete ait bilgiler SGK hizmet dökümü belgesinde bulunan bilgiler Sigortalı olarak çalışılan dönemdeki belli başlı hizmetler Sigortalıya ait temel bilgiler Sigortanın hangi aylarda ödenip ödenmediği. 4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri; 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri 4A Banka ve Adres Değişikliği 4A Emekli Aylığı Kesintileri 4A Emekli Aylık Bilgisi 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama 4A Emeklilik Kaydı 4A Emekli Ödeme Bilgileri 4A Hizmet Dökümü 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama 4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri; 4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri 4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri 4B Banka ve Adres Değişikliği 4B Borç Durumu 4B Emekli Aylığı Kesintileri 4B Emekli Aylık Bilgisi 4B Hizmet Bilgisi 4B Ödeme Dökümü 4B Tescil Kaydı 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi 4B Emekli Aylığı Hesaplama 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı 4B Basamak Bilgisi 4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri; 4C Banka Değişikliği 4C Bir Aylık Maaş Tercihi 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri 4C Emekli Aylık Bilgisi 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü 4C Tescil Kaydı 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi Ortak Hizmetler; GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Diğer Hizmetler; 6736 Yapılandırma Sorgulama Diş Protezi Hakkı Sorgulama Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan Tedavi Bilgileri Sorgulama 6552 Yapılandırma Sorgulama EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme Hekim Bilgilendirme E DEVLET ŞİFRESİ OLAMADAN SGK PRİMİ SORGULANABİLİR Mİ? Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız. E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR? Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. E-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir. YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Kanuni Sultan Süleyman´ın doğum yıldönümü – Tarihte bugün 6 Kasım 1494 Efsane filmlerin perde arkası Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler? İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar En Çok Okunanlar Türkiye’nin cevabı çok sert oldu: Geç olmadan çekilin 1 Yeni yılda maaşlar bin lira artacak 2 FETÖ benzeri 'TROYKA'nın başı büyümeden ezildi 3 Öğretmenden 15 yaşındaki erkek öğrenciye 'tatlışım' mesajı 4 'Aman tanrım, Türk komandosu geliyor' 5