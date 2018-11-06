SGK hizmet dökümü nasıl alınır TC kimlik no ile SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı
SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK hizmet dökümü belgesi nedir? SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. 'SGK Bağkur prim sorgulama ekranı' ve 'T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi' şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Peki SGK hizmet dökümünde yer alan bilgiler nelerdir? SGK hizmet dökümü alma işlemlerini adım adım haberimizden takip edebilirsiniz. SGK hizmet dökümü, sigortalı kişilerin sigorta bilgilerini gösteren bir belgedir. SGK hizmet dökümü belgesi, E-Devlet sistemi kullanılarak alınabilir. SGK hizmet dökümü belgesi, E-Devlet sistemi üzerinden alınır. SGK hizmet dökümü belgesinin alınabilmesi için E-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. Sisteme giriş için; E-Devlet şifresi, mobil imza, E-imza, T.C. kimlik kartı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık seçenekleri bulunur. Kullanıcılar tarafından sisteme giriş için en fazla tercih edilen giriş, E-Devlet şifresi ile giriştir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden E-Devlet şifresi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi alındıktan sonra turkiye.gov.tr internet sitesinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilir. Sisteme girildikten sonra da e-Hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bağlantısı açılır. İşte merak edilen SGK hizmet dökümü ile alakalı detaylar star.com.tr’de…
SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar SGK hizmet dökümü nedir nasıl alınır sorularına yanıt arıyor.'SGK Bağkur prim sorgulama ekranı' ve 'T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi' şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız. T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Binlerce kişi SGK hizmet dökümü ile işlerini kolaylıkla hallediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. Peki, SGK hizmet dökümü nasıl alınır? İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı arananlar arasında yer alıyor. SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş işleminde bulunmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Vatandaşların ağırlıklı olarak seçtikleri giriş yöntemi hiç şüphesiz e-Devlet şifresi olmaktadır. Detaylar star.com.tr’de…
SGK hizmet dökümü nasıl alınır?
SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş işleminde bulunmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Vatandaşların ağırlıklı olarak seçtikleri giriş yöntemi hiç şüphesiz e-Devlet şifresi olmaktadır.
Şifrenin kullanılabilmek üzere aktif hale getirilebilmesi için size en yakın PTT şubesinden bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Sonrasında ise geriye sadece T.C Kimlik Numaranız ve edindiğiniz şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapmak kalmaktadır.
Sistemi giriş yapılmasının akabinde karşınıza çıkan arama butonuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak kurum seçebilirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu sekmesine tıklandığında ise 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç çeşit hizmet dökümü belgesi sizi karşılamaktadır. Bu sayede ilgili bağlantı aracılığıyla rahatlıkla SGK hizmet dökümü belgesi öğrenilebilir.
Şayet hizmet dökümü belgesi resmi makamlara arz edilecekse, sayfanın üst bölümünde mevcut olan "barkodlu belge oluştur" seçeneği tercih edilmelidir. Aksi taktirde belge geçerli sayılmayacak ve ilgili kurum tarafından reddedilmesine neden olacaktır.
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SGK HİZMET DÖKÜMÜ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNMAKTADIR?
İlk defa girilen işe ait sigorta giriş ve çıkış tarihleri
Primin hangi aylarda yattığı
Sigortalının çalıştığı şirkete ait bilgiler
SGK hizmet dökümü belgesinde bulunan bilgiler
Sigortalı olarak çalışılan dönemdeki belli başlı hizmetler
Sigortalıya ait temel bilgiler
Sigortanın hangi aylarda ödenip ödenmediği.
4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;
4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emeklilik Kaydı
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;
4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Borç Durumu
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Hizmet Bilgisi
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4B Basamak Bilgisi
4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;
4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Ortak Hizmetler;
GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
Diğer Hizmetler;
6736 Yapılandırma Sorgulama
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
Tedavi Bilgileri Sorgulama
6552 Yapılandırma Sorgulama
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Hekim Bilgilendirme
E DEVLET ŞİFRESİ OLAMADAN SGK PRİMİ SORGULANABİLİR Mİ?
Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız.
E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
E-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.
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