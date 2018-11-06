SGK hizmet dökümü nasıl alınır TC kimlik no ile SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı

SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK SSK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar SGK hizmet dökümü nedir nasıl alınır sorularına yanıt arıyor.'SGK Bağkur prim sorgulama ekranı' ve 'T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi' şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız. T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Binlerce kişi SGK hizmet dökümü ile işlerini kolaylıkla hallediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. Peki, SGK hizmet dökümü nasıl alınır? İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı arananlar arasında yer alıyor. SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş işleminde bulunmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Vatandaşların ağırlıklı olarak seçtikleri giriş yöntemi hiç şüphesiz e-Devlet şifresi olmaktadır. Detaylar star.com.tr’de…

SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş işleminde bulunmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Vatandaşların ağırlıklı olarak seçtikleri giriş yöntemi hiç şüphesiz e-Devlet şifresi olmaktadır.

Şifrenin kullanılabilmek üzere aktif hale getirilebilmesi için size en yakın PTT şubesinden bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Sonrasında ise geriye sadece T.C Kimlik Numaranız ve edindiğiniz şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapmak kalmaktadır.

Sistemi giriş yapılmasının akabinde karşınıza çıkan arama butonuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak kurum seçebilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu sekmesine tıklandığında ise 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç çeşit hizmet dökümü belgesi sizi karşılamaktadır. Bu sayede ilgili bağlantı aracılığıyla rahatlıkla SGK hizmet dökümü belgesi öğrenilebilir.

Şayet hizmet dökümü belgesi resmi makamlara arz edilecekse, sayfanın üst bölümünde mevcut olan "barkodlu belge oluştur" seçeneği tercih edilmelidir. Aksi taktirde belge geçerli sayılmayacak ve ilgili kurum tarafından reddedilmesine neden olacaktır.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNMAKTADIR?

İlk defa girilen işe ait sigorta giriş ve çıkış tarihleri

Primin hangi aylarda yattığı

Sigortalının çalıştığı şirkete ait bilgiler

SGK hizmet dökümü belgesinde bulunan bilgiler

Sigortalı olarak çalışılan dönemdeki belli başlı hizmetler

Sigortalıya ait temel bilgiler

Sigortanın hangi aylarda ödenip ödenmediği.

4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Basamak Bilgisi

4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;

4C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Ortak Hizmetler;

GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

Diğer Hizmetler;

6736 Yapılandırma Sorgulama

Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Tedavi Bilgileri Sorgulama

6552 Yapılandırma Sorgulama

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Hekim Bilgilendirme

E DEVLET ŞİFRESİ OLAMADAN SGK PRİMİ SORGULANABİLİR Mİ?

Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.