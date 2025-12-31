Şiddetli kar ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım durdu

Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.

Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışının durdurulduğu ve karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Yolun yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.