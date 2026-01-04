İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şiddetli rüzgarla mücadele! Metrobüsler motosikletlilere siper oldu
Yaşam

Şiddetli rüzgarla mücadele! Metrobüsler motosikletlilere siper oldu

İstanbul'da şiddetli rüzgar motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken sürücülere metrobüslerin siper olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 11:22 - Güncelleme:
Şiddetli rüzgarla mücadele! Metrobüsler motosikletlilere siper oldu
ABONE OL

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine metrobüslerin siper olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte dünden beri etkili olan şiddetli lodos, motosiklet sürücülerine de zor anlar yaşattı.

Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken rüzgar nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin yardımına, İETT'ye bağlı metrobüs şoförleri yetişti.

Metrobüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, bazı metrobüsler köprüden geçerken yavaşlayıp burada ilerlemekte zorluk çeken motosikletlere siper oldu. Metrobüsle birlikte ilerleyen motosikletliler rüzgarda güvenli bir şekilde köprüden geçebildi.

Motosiklet sürücüleri kornaya basarak metrobüs şoförlerine teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.