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Şiddette caydırıcı yaptırımlar yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, “2 yıldan az ceza alındığında da mahkûmiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretler için geldiği Eskişehir’de sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda yeni düzenleme hazırlığında olunduğunu belirtti. Bakan Koca, “Savcılık ve Başsavcılık tarafından dosya tekemmül etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanuni düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili uygulamada birtakım sorunlar olduğunu gördük. Bunun dışında esas yine ceza kanunu ilgilendiren bir konu olduğu için devamı ile ilgili, özellikle cezaların ötelendiğine, paraya çevrildiğine dair genelde bir uygulama yaklaşımlarını biliyoruz. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığı tarafından kanunda bir düzenleme hazırlığı var. Sadece sağlıkta değil, genel şiddet hırsızlık gibi suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkûmiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor” dedi.

Bakan Koca, ambulansların anahtarlarını görevli personele teslim etti.

İLAÇ ÜRETİMİ 

İlaç fiyatları konusuna da değinen Koca, “Bulunamayan ilaç noktasında bizim ‘İlaç takip sistemi’ diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 denetim elemanımız aktif. Bu süreçte üretilen ilaç sayısı önceki yıla göre yüzde 17 gibi bir artış sağladı. Yani azalıştan öte yüzde 17 oranında bir artıştan bahsediyoruz üretim anlamında” diye konuştu. Yeni uygulama ile ilaç fiyatlarının her yıl taraflarla görüşüp uygulamaya geçirileceğini ifade eden Bakan Koca şu şekilde konuştu; Bu düzenleme bir önceki yılın avro kurunun yüzde 70’i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Görüşmeler sonucu gelecek yıllar için yüzde 60 olarak devam etmesine karar verdik. Belli dönemler, piyasada olmayan veya fiyat düzenlemesi yapılması gereken ilaçlarla ilgili de düzenleme yapıyoruz. Şu dönemde bu denetimlerle her geçen gün ilaç sorunu giderek azalıyor. Bu anlamda yine de bir sorun olursa vatandaşımızın mutlak bizimle irtibata geçmesi gerektiğini unutmasın.    

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