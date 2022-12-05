Şifa bulmak için tekerlekli sandalyeyle geldiği Türkiye'de yeniden adım attı

Çad'da çalıştığı elektrik firmasında fenalaşarak baygınlık geçiren 47 yaşındaki Abdoulaye, kaldırıldığı hastanede Afrika'da yaygın görülen sıtma hastalığına karşı ilaç verilerek evine gönderildi.

Tam bir teşhis konmayan Abdoulaye, ertesi gün uyandığında sağ kol ve sağ bacağını hareket ettiremediğini, yataktan kalkamadığını ve konuşamadığını fark etti.

Bu nedenle yeniden başvurduğu hastanede bir süre yatarak tedavi gören, ağrıları ve hareket kısıtlılığı bir türlü geçmeyen Abdoulaye, şifa bulmak için Türkiye'deki bir hastaneye başvurma kararı aldı.

Abdoulaye, Türkiye'deki yakınları aracılığıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'yle irtibata geçerek İstanbul'a geldi.

Hastanenin nöroloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon birimleri hekimlerinin tedavisini multidisipliner yaklaşımla yürüttüğü Abdoulaye'nin beyninin sağ kol ve bacağını yöneten damarlarında tıkanıklık tespit edildi, inme kaynaklı felç geçirdiği belirlendi.

Hekimler, buna sıtmanın yol açmış olabileceği kanaatine vararak hem ilaç tedavisi hem de egzersiz ve yürüme robotu desteği ile tedavi planladı.

Ousman Tabit Abdoulaye, yaklaşık 1 aylık sürecin sonunda, tedavilerin etkisini göstermesiyle tekerlekli sandalyeden kurtuldu.

- "ESKİYE GÖRE ÇOK BÜYÜK FARK VAR, BUNU HİSSEDEBİLİYORUM"



AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Abdoulaye, hastalığı nedeniyle sıkıntılı süreçler yaşadığını, sağ bacağı ve kolunda çok ağrı hissettiğini dile getirdi.

Abdoulaye, ailesi ile arkadaşlarının önerisi ve İstanbul'daki kuzeninin buradaki hastaneleri araştırması sonucu tedavi için Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini anlattı.

Türkiye'ye geldikten sonraki tedavi sürecine de değinen Abdoulaye, şöyle devam etti:

"Buraya geldiğimde tekerlekli sandalyedeydim. Hastanede tedavi gördüm, ilaçlar verildi. Fizik tedavi ve egzersizler sayesinde şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Hatta hiç ağrım kalmadı. Tek başıma, desteksiz adım atıp, yürüyebiliyorum. Eskiye göre çok büyük fark var ve ben bunu hissedebiliyorum. Hocalar ilaç yazdı, bazılarını hayatım boyunca kullanacağım. Aynı zamanda da egzersize, yürüyüşe devam edeceğim ve diyet yapacağım. Altı ay sonra tekrar kontrole geleceğim."

Ousman Tabit Abdoulaye, gelecekle ilgili birçok hayali bulunduğuna belirterek, "Bundan sonra kızımla daha çok zaman geçirebileceğim. Özel hayatım ve departman şefi olarak çalıştığım elektrik firmasıyla ilgili birçok planım, projem var." diye konuştu.

- HASTANIN "SITMA ÖYKÜSÜ", FELCİN SEBEBİNİ ORTAYA ÇIKARDI



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, hastanın vücudunun sağ tarafında oluşan güçsüzlük şikayetiyle Çad'dan hastanelerine başvurması üzerine kendisini ambulans ile havaalanından alarak acil ünitesine kabul ettiklerini söyledi.

Muayene ile sağ tarafında belirgin bir güçsüzlük olduğunu teyit ettikten sonra kendisine MR çektiklerini dile getiren Doç. Dr. Düz, hastanın beyninin sağ kol ve sağ bacağını yöneten kısmında damar tıkanıklığı olduğunu ve inme geçirdiğini saptadıklarını bildirdi.

Doç. Dr. Düz, hastanın hem inme geçirmek için yaşının genç olması hem de ciddi fonksiyon kaybı yaşaması nedeniyle nöroloji servisine yatışının yapıldığını kaydetti.

Bu sırada ilginç bir durumla da karşılaştıklarından bahseden Düz, "Hastanın hikayesinde, ülkemizde endemik olmadığı için sık görmediğimiz sıtma söz konusuydu. Bize, bu olay ortaya çıkmadan yaklaşık 10 gün önce ateşlendiğini söyledi. Afrika'dan geldiği için bu durumun (felcin) onunla ilgili olabileceğini düşünüp, tetkiklerimizi yaptık, sıtma geçirdiğini tespit ettik. Sonraki incelemelerimizde, Afrika'daki inmelerin büyük kısmının malaria kaynaklı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon hastalıkları doktorundan da öneriler alarak tedaviyi planladıklarını, hastanın da takipler sırasında ateş yükselmesi durumu yaşamadığını aktaran Düz, ayrıca hastayı inmeye karşı ömür boyu kullanması gereken ilaca başlattıklarını, tansiyon, şeker, kolesterol ve felce neden olabilecek diğer nedenlerin de ayrıntılı incelemesini yaptıktan sonra fizik tedaviyle süreci devam ettirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Düz, "Ambulansla hastanemize kabul ettiğimiz hastamızın ayakta, desteksiz yürürken kontrol muayenesini yaparak, ülkesine yollama planlarını yaptık. Önce sık aralıklarla, sonrasında da yıllık periyotlarla kendisini göreceğiz. Türkiye'ye gelmesini önerdik ama buna imkanı olmazsa, online da iletişimimizi devam ettirebiliriz." şeklinde konuştu.

- BEYİNDEKİ HASARIN SINIRLI ALANDA OLMASI İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRDI



Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, Abdoulaye'nin hastaneye ilk başvurduğunda, oturma dengesi ile kol, bacak aktivitesi ve kas fonksiyonları olmadığı için tekerlekli sandalye kullandığını dile getirdi.

Nörolojinin ardından rehabilitasyon kliniğindeki tedavi sürecinin, fonksiyonel kapasitesi ile günlük yaşam aktivitelerinin artırılması ve günlük yaşama bağımsız katılımının sağlanmasına yönelik planlandığını söyleyen Ağırman, egzersizin yanı sıra elektrostimülasyon ve oturma ile ayakta durma dengesi olmadığı için robotik rehabilitasyon tedavilerini uyguladıklarını aktardı.

Doç. Dr. Mehmet Ağırman, kısmi ya da hiç yürüyemeyen hastaların erken dönemde ayakta durmasını, tekrarlayıcı hareketlerle kas fonksiyonlarını en iyi seviyeye çıkartıp normal yürüme paternini kazanmasını sağlayan lokomat yürüme robotu tedavisini de Abdoulaye'de uyguladıklarını belirterek, "Tedaviye erken dönemde başlamamız, hastanın uyumunun çok iyi olması, beyin hasarı bölgesinin nispeten sınırlı bir alanda kalması ve tedaviye uyum sağlaması ile birlikte, 1-1,5 aylık süreçte hasta oturma dengesi olmayan bir pozisyondan yürüyebilir pozisyona geldi." değerlendirmesini yaptı.