‘Sıfır Atık’ın minik elçileri

Körfez Belediyesi tarafından okullarda gerçekleştirilen eğitimlere katılan minikler, projenin elçisi oldu, ailelerini de teşvik etti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’nda yaşandı. Öğrenciler getirdikleri atıkları okul yönetimine teslim etti, geri dönüşüme aktarıldı. Okul Müdürü Adnan Deniz de öğrencilere ve velilerine bez çanta hediye etti. Projeye destek için kucağında minik bebeğiyle destek için gelen anne ise büyük takdir topladı. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki ilk, orta ve liselerde eğitimlerin devam edeceğini belirtti.