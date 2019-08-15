Sigaraya yeni zammı geldi? Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı!

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından Sigaraya yeni zammı geldi? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 0,2895 TL'den 0,3899 TL'ye yükseldi. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu...

SİGARAYA YENİ ZAMMI GELDİ?

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya yükseldi.

Böylece paket başına alınan asgari maktu vergi tutarının 7.8 liraya yükseldiği anlamına geliyor. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak açıkladı.

Yapılan zamların paketlere yansıyıp yansımayacağı firmaların alacağı kararla belli olacak.

ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR?

Yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

AĞUSTOS 2019 SİGARA ZAMMI NE KADAR?

Sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra yeni bir zam haberi de Ağustos ayı içerisinde gelmişti. 6 Nisan'daki artıştan sonra fiyatları değişmeyen sigara markaları da zamdan etkilendi. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL oldu.

SİGARAYI BIRAKMA TEDAVİSİ

Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde pek çok hastanede Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurumları da sigarayı bırakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir.

İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafından reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar etmeyiniz.

Sigara içmenin ruhsal ve davranışsal yönleri olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu faktörler yeterince incelenmezse, nikotin yoksunluğu geçtikten sonra kişi tekrar sigaraya başlayabilir. Hastanın bağımlılık kriterlerine göre planlanan psikolojik tedavide baş etme becerileri, öfke kontrolü, aile görüşmesi, motivasyona yönelik çalışmalar ve değişik terapi yöntemleri uygulanmaktadır.