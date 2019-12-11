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Sihirbazlar Çetesi 2 konusu ne? Sihirbazlar Çetesi 2 filmi oyuncuları kimler?

Sihirbazlar Çetesi 2 konusu ne? Sihirbazlar Çetesi 2 filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Gerilim türündeki film Sihirbazlar Çetesi 2013 yılında çekilmesinin ardından 2016 yılında vizyona girmişti. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Sihirbazlar Çetesi 2 filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Sihirbazlar Çetesi 2 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Sihirbazlar Çetesi 2 filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Sihirbazlar Çetesi 2 konusu ne? Sihirbazlar Çetesi 2 filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gerilim türündeki film Sihirbazlar Çetesi 2013 yılında çekilmesinin ardından 2016 yılında vizyona girmişti. Sihirbazlar Çetesi 2 filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 KONUSU NE?
İzleyenlerin nefesini kesen ve toplumun hayranlığını kazandıkları Robin Hood stili gösterilerinin ardından bir sene geçmiştir. Atlılar çetesi geri dönüşünü müjdeleyen gösteri ile kaçmanın onlar için çocuk oyuncağından farksız olduğunu kanıtlayacaktır. J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder ve grubun yeni üyesi Lula ile birlikte, yeni gösterilerini Owen Case’i ifşa etme umuduyla sergilerler. Bu sefer FBI özel ajanı Dylan Rhodes’un da yardımını almışlardır fakat Rhodes’un ekibe katılımı gösteri öncesi ifşa olur; ve planlar geri teper. İtibarlarını geri kazanmka isteyen Atlılar kariyerlerinin en zorlu soygunu ile karşı karşıya kalacaklardır.
 

 
SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Sihirbazlar Çetesi 2 filminin yönetmen koltuğunda; Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco gibi isimler yer alıyor. 

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