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'Şiirlerim Türkiye'de özgürleşti'

Türkiye’ye sığınan Suriyeli şair Hael Srour: Bir şair olarak hayallerime Türkiye’de kavuştum. Baas rejimi baskısıyla ülkemde kitaplarımı yayınlayamıyordum.

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İzmir Kitap Fuarı’na katılan Suriyeli şair Hael Srour, ülkesindeki iç savaş nedeniyle geldiği Türkiye’de hayallerine kavuştuğunu söyledi. Fuarda kitaplarını imzalayan Srour, ülkesinde Baas rejiminin baskısı nedeniyle yayımlatamadığı şiirlerinin Türkiye’de kitap olarak yayımlandığını belirtti. Asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2012 yılında İzmir’e yerleştiğini dile getiren Srour, “Eğer bir Arap ülkesinde olsaydım, burada yazdıklarımı asla yazamazdım ama burada düşüncelerimi özgürce ifade edebiliyorum” şeklinde konuştu. 

‘SAVAŞ ZAMANINDA AŞK’ 

Bir çok Arap ülkesinin Suriyelilerin dramını görmezden geldiğini dile getiren şair “Tarih yazacak ki bir çok Arap ülkesi bize kapıları kapatırken, Türkiye kapılarını açtı. Bunu unutmayacağız” dedi.

Yayınlanan ilk şiir kitabının “Savaş Zamanında Aşk” adıyla Türkçeye çevrildiğini belirten Hael Srour, Türk okuyucularından çok olumlu tepkiler aldığını ifade etti.  

ACILARI BİLE YAZMAK YASAKTI

Ülkesinde yaşadığı dönemde halkın çektiği acıları mısralara döktüğünü anlatan Hael Srour, “Suriye’deyken diğer halkların yaşadığı acıları yazıyordum. Yazdığım yazılar özgürlük ve barış üzerineydi. Fakat Suriye’de bunları konuşmak yasaktı. Bir korku hakimdi. Bu yüzden yazdıklarımı evde saklıyordum” dedi.

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