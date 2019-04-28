21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Siirt, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor

İstanbul'dan gelen fotoğraf tutkunları, Siirt'in doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğrafladı. Fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz 'Buraya gerçekten huzur hakim. Bütün fotoğrafçıların burayı keşfetmesi lazım' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İstanbul'dan Siirt'e gelen fotoğraf tutkunları, kentin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını gezerek, fotoğrafladı.

Kentin gözde yerlerinden olan Rasıl Hacar mevkisinde Kaletül Üstad Tepesi'nde 750 metre yüksekliğe kurulan 7 metre uzunluğunda ve 40 metrekarelik alana sahip cam seyir terasa giden grup, Botan Vadisi'nin eşsiz manzarasını seyredip karelerine sığdırmaya çalıştı.

Siirt'in yöresel lezzetlerini yerinde tatma imkanı bulan fotoğraf tutkunları, tarihi çarşıları ve mekanlarını gezerek fotoğrafladı.

Siirt'i çok beğendiklerini dile getiren fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz, "Buranın insanlarını çok sevdik, herkes çok dost canlısı. Çok rahat ve güzel fotoğraflar çekiyoruz. Buraya gerçekten huzur hakim. Bütün fotoğrafçıların burayı keşfetmesi lazım. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Fotoğrafçı Gülümser Ulaş da doğa harikası mekanların fotoğrafçıları cezbettiğini belirterek, "Siirt'i çok beğendik. Buranın kendine has bir enerjisi ve güzelliği var. Severek geziyorum. Her ilin kendine has bir güzelliği var. İnsanlarımız muhteşem. Fotoğraf çektiğimiz sırada çevredeki insanlar bize çok yardımcı oldu. Her şey muhteşemdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump kürsüye çıkarken sahneye telefon fırlatıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Karatay'dan 'çay' önerisi: Tereyağı koyun

Karatay'dan 'çay' önerisi: Tereyağı koyun

Fotoğraf tutkunları oraya akın ediyor

Fotoğraf tutkunları oraya akın ediyor

İzmir Foça'da deprem

İzmir Foça'da deprem

Marmaray'ın üzerine çıktı, elektrik akımına kapıldı

Marmaray'ın üzerine çıktı, elektrik akımına kapıldı

Kıdem tazminatı açıklaması

Kıdem tazminatı açıklaması

Çavuşoğlu'ndan vize mesajı: Zamanı geldiğinde kaldırırız

Çavuşoğlu'ndan vize mesajı: Zamanı geldiğinde kaldırırız

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

İnşaat vinci, binanın çatısından araçların üzerine düştü: 4 ölü

İnşaat vinci, binanın çatısından araçların üzerine düştü: 4 ölü

Sadece 80'ler ve 90'larda çocuk olanların hatırlayacağı şeyler...

Sadece 80'ler ve 90'larda çocuk olanların hatırlayacağı şeyler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA