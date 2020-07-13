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Yaşam

Siirt merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 19 bin 360 paket sigara ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı.

İHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:37
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt merkezli Van, Şırnak, Gaziantep ve Konya’da belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda birden fazla araç içerisinde zula olarak tabir edilen özel bölümlere saklanmış 19 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor” denildi.

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