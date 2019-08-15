Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
Siirt’te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Siirt’e bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden çıkmaya hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak, ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından sokuldu. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gencin yakınları öldürdükleri akrebi poşetin içine koyarak hastaneye getirdi.
Botan Dörtbudak’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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