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Yaşam

Siirt'te iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA28 Haziran 2020 Pazar 14:24 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 14:25
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Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde yaşandı. Köyde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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