  • Siirt'te okulda zehirlenme şüphesi! 10 öğrenci hastanede
Siirt'te okulda zehirlenme şüphesi! 10 öğrenci hastanede

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rahatsızlanan 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA14 Mayıs 2026 Perşembe 09:54
Edinilen bilgilere göre, öğrencilerde mide bulantısı ve çeşitli rahatsızlık belirtilerinin görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İlk müdahalenin ardından öğrenciler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Olayın ardından Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Kaplan ve okul yöneticileri hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumunu yakından takip etti. Doktorlardan alınan ilk bilgilere göre öğrencilerden alınan kan örneklerinde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki müşahede sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Öğrencilerin dışarıda tükettikleri bir yemekten rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

