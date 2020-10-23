Siirt'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 219 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın öncülüğünde il genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-23 Ekim tarihlerinde kent merkezi ve 6 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 219 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin araçları ve adreslerinde arama yapan ekipler, 31 kilo 760 gram esrar, 21 kilo 455 gram metamfetamin ve 3 kilo 555 gram eroin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 219 şüpheliden 44'ü tutuklandı.