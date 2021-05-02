İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mayıs 2021 Pazar / 20 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Silah sesine koştular! 10 yaşındaki iki çocuktan biri öldü, diğeri katil oldu
Yaşam

Silah sesine koştular! 10 yaşındaki iki çocuktan biri öldü, diğeri katil oldu

Kocaeli'de Osman Emir Bayhan (10), yaşıtı olan kuzeni Y.B'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş almasıyla hayatını kaybetti.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 15:56 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:56
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Y.B. ile kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynadıkları sırada Y.B.'nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Silah sesini duyup gelen aile fertleri, kanlar içindeki Osman Emir Bayhan'ı alarak yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Emir burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Halit ve Melek Bayhan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir'in ölümü ailesini üzüntüye boğdu. Osman Emir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

GERİYE 23 NİSAN'DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması ile hayatını kaybeden Osman Emir Bayhan'dan geriye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda annesi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kaldı. Yapılan paylaşımda Osman Emir'in 23 Nisan'ı kutlamak için şiir okuduğu ve asker selamı verdiği görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.