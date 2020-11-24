İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9964
  • EURO
    9,4988
  • ALTIN
    463.604
  • BIST100
    1320.98
Yaşam

Silivri'de korkutan yangın

Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

AA24 Kasım 2020 Salı 18:33 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 18:38
ABONE OL

 Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybederken anne ve babaları da da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmenköy'de tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 16 yaşındaki Ali S. ile kardeşi 8 yaşındaki İrem S. hayatını kaybetti.

Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat S. ve anne Çiğdem S. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Savcının olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.