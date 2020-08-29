İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2020 Cumartesi / 10 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Silivri'de mangal yakan tatilci yangın çıkardı
Yaşam

Silivri'de mangal yakan tatilci yangın çıkardı

Silivri'de ağaçlık alanda mangal yakan piknikçi yangın çıkardı. Çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:33
ABONE OL

Silivri'de ağaçlık alanda mangal yakan piknikçi yangın çıkardı. Çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Parkköy Mevkiinde çıktı. İddialara göre, günübirlikçi tarafından yakılan mangal otluk ve ağaçlık alanda yangının çıkmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yazlık evlere sıçramadan söndürdü. Bu sırada bir itfaiye aracı çukura saplandı. Çukura saplanan itfaiye aracı bir başka itfaiye aracı tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis yangının çıkmasına sebep olan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.