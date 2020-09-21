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Yaşam

Silivri'de tır devrildi, sürücü yaralandı

Silivri TEM Otoyolu'nda virajı alamayan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:56
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Silivri TEM Otoyolu'nda virajı alamayan tır devrildi, sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Olay, Selimpaşa TEM Otoyolu gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır TEM otoyolunda seyir halindeyken Selimpaşa'da virajı alamayarak devrildi. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, İBB Selimpaşa ve Kumburgaz itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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