Şimdiye kadarki en büyük göç! 50 'Nazik dev'

Milliyet 25 Ocak 2022 Salı 08:12 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 08:12

Dünyanın en büyük balığı olmasına rağmen nesli tehdit altındaki deniz canlılarından balina köpek balıklarının şimdiye kadarki en büyük göçü geçtiğimiz aylarda Katar açıklarında gerçekleşti. Katar'ın kuzeydoğusunda 500 balina köpek balığının görüntülenmesi hassas tür için umutları artırırken uzmanlar, korunma çalışmalarıyla sayılarının artırılabileceğini ortaya koydu. "Nazik dev" olarak nitelendirilen balina köpek balıklarından biri ekim ayında Hatay Samandağ açıklarında balıkçılar tarafından görüntülenmişti.



SAYILARI AZALIYOR

Milliyet'in haberine göre, nesli tükenme tehlikesindeki balina köpek balıkları, dünya genelinde koruma altında. Ana vatanı 21-25 derece su sıcaklığındaki tropik denizler olmasına rağmen iklim değişikliğiyle birlikte ısınan kıyılarımızda bile görülebilen balina köpek balıkları, hedef dışı avcılık kurbanı olabiliyor. Balıkçı ağlarına yakalanmalarının dışında beslenme kaynaklarının yok edilmesi gibi nedenlerle de sayıları hızla azalıyor. Gri kahverengi gövdesinin uzunluğu 18 metre, ağırlığı 40 tonu bulabilen balina köpek balıklarının göçüyle birlikte pek çok soru işaretinin aydınlanabileceğini tahmin eden bilim insanları, şimdiye kadarki en büyük göçü geçtiğimiz aylarda Katar'ın kuzey doğusunda görüntüledi.

500 bireylik sürüyü Basra Körfezi'ndeki yolculukları sırasında drone ile görüntüleyen balina köpek balığı araştırmacısı Tuğgeneral Mohamed Al Jaidah, "Katar, her yıl nisan ve eylül ayları arasında balina köpek balıklarının en büyük buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce görkemli balina köpek balığı, esasen bir havyar türü olan ton balığı yumurtasıyla adeta bir ziyafet için toplanıyorlar. Köpek balığının sırt yüzgecine bağlı ve onlara rahatsızlık vermeyen uydu takip cihazı takıyoruz. Ya da balina köpek balıklarına takılan akustik etiketlerle de dört yıla kadar hareketlerini izleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY'DA GÖRÜLDÜ

Ekim ayında Hatay'ın Samandağ açıklarında balıkçıların teknesinin yakınlarında görüntülenen balina köpek balığı, kıyılarımızdaki deniz suyu sıcaklığı artışını kanıtlamıştı. Deniz ekosisteminin devamı için çok önemli rol üstlenen balina köpek balıkları, deniz suyunu filtre ettikleri için plankton popülasyonunun kontrolü ve sudaki doğal gazların sağlıklı dengede kalması için etkin görev yapıyor.