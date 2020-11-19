Sındırgı'da 5 ev kül oldu

DHA 19 Kasım 2020 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:33

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangında 5 ev küle dönerken, haber alınamayan 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ise ulaşılamadı. Yanan evlerin birinde jandarma ceset arama köpeği tarafından kemiklere ulaşıldı.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Mumcu Mahallesinde dün akşam saatlerinde metruk bir evde başlayan yangın bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı. 3 metruk ev ve 2 kullanılan evin zarar gördüğü yangında, Adive Dündar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, diğer evde yaşayan, 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ulaşılamadı. Jandarma ceset arama köpeği tarafından yapılan aramada bazı kemiklere ulaşıldı. Kemikler, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.