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Yaşam

Sinekleri uzaklaştırmak için mükemmel çözüm! Yaz aylarında mutlaka pencere önüne koyun!

Yaz aylarının en küçük fakat en sinir bozucu sorunu olan sivrisinekleri evden doğal yollarla uzaklaştırmak mümkün. İşte uykunun en tatlı yerinde vızıltıları ve ısırıklarıyla insanı huzursuz eden sinekleri evden uzaklaştırmak için pratik çözümler...

12 Haziran 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme:
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Sivrisinekler, havaların iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Sinekler, bazı bitkilerin kokusundan hoşlanmaz. Yaz aylarında açık pencerelerden içeri giren sinekleri evden uzaklaştırmak için doğal yolları araştırdık. İşte sineklerin sevmediği kokular

Sineklerin eve girmesini engellemek için pencerenizin önüne fesleğen koyun. Mis gibi kokusuyla insana huzur veren fesleğen, aynı zamanda iyi bir sivrisinek kovucudur.

Sivrisinekler, fesleğen kokusundan hoşlanmaz. Dolayısıyla fesleğenin olduğu yere sivrisineklerin girmez. Sineklerin eve girmesini engellemek için pencere önüne ya da balkon girişine fesleğen koyabilirsiniz.

SİVRİSİNEKLERİN EN SEVMEDİĞİ KOKULAR

Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, fesleğen, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye.

SİNEKLERİ EVDEN UZAKLAŞTIRACAK DOĞAL ÇÖZÜMLER

Fesleğen, Reyhan: Sivrisinekler, fesleğen kokusundan hoşlanmaz. Pencere önlerine mis kokulu reyhan ve fesleğen koyduğunuzda sinekleri evden uzaklaştırmış olursunuz.

Lavanta: Her türlü böceği kovmak için mükemmel bir çözüm.

Karanfil: Yaban arılarını savuşturduğu bilinen karanfil, sineklere karşı da etkilidir. Bir narenciyeyi ortadan ikiye kesip karanfili içine yerleştirmek yeterli olacaktır. Pencere kenarlarına koyun ve haftada bir yenileyin.

Sarımsak: Sinekler yoğun kokuları sevmezler. Sarımsak kokusu onları uzak tutacaktır.

Sinekleri sarımsak ile uzaklaştırmak için birkaç diş sarımsağı soyun ve hafif kaynatın. Suyunu süzdüğünüz sarımsakları pencere ve kapılarınıza yerleştirin.

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