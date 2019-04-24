Sinem Kobal’dan 100 okula 1000 kitap

Kitap, özellikle dezavantajı bölgelerde yaşayan öğrencilere, gelişim odaklı öğretmenler üzerinden ulaştırıldı. Okul ve sınıf kütüphanesine konacak olan kitapların, öğrencilerin başarı bilincini ve motivasyonunu artırması amaçlanıyor. Kitapların öğretmenlere ulaştırılması, 91 yıllık bir kuruluş olan Türkiye Yardımseverler Derneği Kağıthane şubesi tarafından yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Sinem Kobal “Çocuklar demek gelecek demek. Onların hayatlarında önemli bir yer edinmek benim için bir armağan ve bu sevgiyi en güzel şekilde onlara geri yansıtmaya çabalıyorum. Onlara yol gösterecek, içlerindeki kahramanı ortaya çıkaracak cesareti vereceğine inandığım kitabımızı ulaştırmak, ilk adımı atmaları için kılavuz olmak da benim için çok kıymetli. O yaşlarda bir cümle bile hayat değiştirebilir” diyerek duygularını dile getirdi.