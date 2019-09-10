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Singapurlu gezgin Giresun'da 7 metreden düştü

Singapurlu gezgin Andy Goh, Giresun'un Keşap ilçesinde kamp kurdukları alanda 7 metreden düşerek yaralandı.

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Singapur merkezli bir yardım kuruluşu adına Singapur ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında araçlarıyla yolculuk eden Goh, çocukluk arkadaşları Chua Kian Aik ve Alvin Goh ile 62 gün önce ülkesinden yola çıktı. Gezginler, Giresun'un Keşap ilçesinde deniz kenarında önceki gün kamp kurdu. Goh, kamp alanında gece uyuduğu sırada dengesini kaybederek yedi metrelik yükseklikten düşerek yaralandı ve Giresun Ada Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Ali Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Goh'un düşmeye bağlı yaralanma nedeniyle hastanelerine başvurduğunu söyledi. Kayıkçı, yapılan tetkik ve muayeneler sonucu Goh'un kafa travması geçirdiğinin anlaşıldığını belirterek "Beyin cerrahi servisimize yatırarak yakın takibe alındı. Birkaç günlük istirahate ihtiyacı var. Tekrar genel sağlık durumu değerlendirilecek." dedi.

Andy Goh ise Keşap ilçesinde kurdukları kampta uyuduğu sırada dengesini kaybederek yedi metrelik yükseklikten düştüğünü söyledi. Hastaneye gelişinden itibaren herkesin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Goh, "Türk sağlık sistemi ve hastanenin hizmetleri çok iyi. Herkes benimle yakından ilgilendi. Birkaç güne kadar iyileşeceğim ve ayağa kalkacağım." diye konuştu.

Chua Kian Aik de üç yakın arkadaş olarak üyesi oldukları yardım kuruluşu adına Singapur ile Londra arasında araçlarıyla gezi organize ettiklerini söyleyerek "Malezya, Hindistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, İran üzerinden Türkiye'ye geldik. Bugün yolculuğumuzun 62'nci günü. 110 günde Londra'ya ulaşmayı hedefliyorduk. Bu kaza oldu. Yolculuğumuzun süresi uzayacak. Birkaç gün sonra tekrar yola çıkarak Yunanistan üzerinden Londra'ya gideceğiz."

Andy Goh'un hastanede tedavi altına alınmasının ardından kendilerine her türlü sağlık hizmetinin sunulduğunu, yine yakından ilgilenildiğini aktaran Aik, yetkililere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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