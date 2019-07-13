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Sınıfta şoke eden olay! Öğretmenin yaptığı hareket 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'daki bir okulda yaşandı. 11 yaşındaki öğrencisinin sakız çiğnediğini gören öğretmen önce çocuğu azarladı, ardından da sakızı çocuğun saçına yapıştırdı. Sakızı çocuğun saçlarını kopararak çıkarmaya çalışan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da 11 yaşındaki A.İ. özel bir öğretim kurumunda eğitim görüyordu. 18 Nisan günü matematik dersine giren A.İ., derste sakız çiğnemeye başladı. İddiaya göre, öğretmen İlkay T. öğrencisinin sakız çiğnemesine kızdı ve yanına çağırarak önce sert bir uyarıda bulundu, ardından da çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı.
 
Öğretmen küçük çocuğun kafasına yapışan sakızı çıkarmak için bu kez de saçlarını kopardı. Sınıf içinde çığlık çığlığa bağıran küçük çocuğun yardımına, müdür yardımcısı koştu.
 
SORUŞTURMA AÇILDI
 
A.İ.'yi önce okulun revirine götüren müdür yardımcısı, ardından ağlama krizine giren çocuğu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü. Olayı öğrenen anne ve baba savcılığa suç duyurusunda bulunurken, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
 
(Sabah)

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