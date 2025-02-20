İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3206
  • EURO
    38,0267
  • ALTIN
    3448.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Sinop kıyılarını kapladı

Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi, av baskısı, doğal döngüde meydana gelen değişim ve kirlilik gibi faktörler, Karadeniz'deki denizanası varlığında artışa neden oluyor.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Sinop kıyılarını kapladı
ABONE OL

175 kilometre kıyı şeridine sahip Sinop'ta iç liman bölgesinde binlerce denizanası görüntülendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, bu kadar çok sayıda denizanasının yılın bu döneminde bir araya toplanmasının çeşitli sebeplerinin olabileceğini söyledi.

Önceki araştırmalarında özellikle Samsun kıyılarında böyle tablolarla karşılaştıklarını anlatan Bat, şubat ayıyla Sinop kıyılarında denizanalarının yoğun görülmeye başladığına dikkati çekti.

Bat, durumun nedenlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlar içerisinde en önemli etken, iklimsel değişiklik. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor. Bunun dışında, aşırı avcılık söz konusu olursa ya da aynı zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor. Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir."

- BAŞKA BÖLGEDEN GELEN TÜRLER VE KİRLİLİK DE ETKENLER ARASINDA OLABİLİR

Denizanalarının yoğunlaşmasındaki nedenlerden birinin doğal döngünün değişmesi olduğunu aktaran Bat, Karadeniz'de son dönemlerde istilacı olarak değerlendirdikleri farklı türde deniz canlılarına rastlandığını dile getirdi.

Bu türlerin de denizanası artışına neden olabileceğini belirten Bat, "İstilacı türler, gemi sintine suyu veya gemiye yapışarak gelen türler, Karadeniz ekosisteminin yavaş yavaş değiştiğine işaret edebilir. Bunların etkisiyle bu dönemlerde denizanalarının artmış olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Prof. Dr. Bat, denizanalarının artma sebeplerinden birinin de kirlilik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu noktada hafif kirlilikten bahsetmek söz konusu olabilir. Kıyı bölgelerinin özellikle evsel atıklarla kirlenmeye başlaması, buradaki besin miktarında ya da besleyici elementlerde artış göstermesine yol açabilir. Dolayısıyla böyle bir ortamın denizanaları için uygun olduğuna dikkati çekmek gerekir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde denizanalarında yoğun artış söz konusu olabilir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.