31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6325
  • 6,2669
  • 255.974
  • 102729
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sinop'ta balıkçıların ağına temmuz olmasına rağmen hamsi takıldı

Sinop’ta denize açılan kıyı balıkçıları, genellikle kış aylarında bolca avlanılan hamsinin ağlarına temmuz ayında takılmasının şaşkınlığını yaşıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte denize açılan balıkçılar kıyıya hamsiyle döndü.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayında hamsi avlamanın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Mevsimin bu dönemlerinde deniz suyu sıcaklığında ani değişimler olabileceğini aktaran Gündoğdu, "Biz buna 'deniz soğuğu olayı' diyoruz. Ani gelen soğuk olayı ile birlikte balıklar deniz yüzeyine doğru gelmek zorunda kalıyorlar." dedi.

Sinop’ta birkaç gündür rüzgarın sert estiğine işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu: "Şu an Sinop’un bazı bölgelerinde deniz soğuğu olayı yaşanıyor. Bu nedenle balıklar deniz yüzeyine yakın durumdalar. Kıyı balıkçılarımızın ağlarına mezgit ve istavrit gibi balıkların takılması normal. Ancak hamsi bizlere sürpriz yaptı. Biraz şaşırdık tabii. Çünkü temmuz ayında hamsi avlamak çok nadir gelişen bir durum."

Bu arada tezgahlarda kilogramı 15 liradan satışa sunulan hamsiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bozo uyuşturucuya geçit vermedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

Rayların ‘roketi’

Rayların ‘roketi’

Kanarya’ya Belçikalı ön libero

Kanarya’ya Belçikalı ön libero

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

ABD gazetesi yazdı: Yasaklamak için hemen harekete geçilmedi

ABD gazetesi yazdı: Yasaklamak için hemen harekete geçilmedi

Fantastik tasvirlerle bir İstanbul masalı...

Fantastik tasvirlerle bir İstanbul masalı...
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Çivileri ortadan ikiye bölen bıçak ağızları açık bıraktı!

Çivileri ortadan ikiye bölen bıçak ağızları açık bıraktı!

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda

'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım

'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA