İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Yaşam

Sinop'ta görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta görüntülendi.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 08:56 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:56
ABONE OL

Sinop'un Akliman mevkisinde deniz kenarında fark edilen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Su samuru olduğu anlaşılan canlı bir anda hareket ederek gözden kayboldu. Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuruna Sinop'ta son zamanlarda birçok kez rastlandı.

Uzmanlar, canlının Türkiye'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bilgisini verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.