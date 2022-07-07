Sirius güneş kavuşumu nedir? Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta 2022?

Sirius güneş kavuşumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşiyor. Yılın en şanslı günü olarak kabul edilen Sirius Güneş Kavuşumunda 1 yıllık kaderin yazıldığına inanılıyor. Peki Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta?

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?

Sirius diğer adıyla Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır.

Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır.

Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşen gök olayıdır. Eski Mısırlı'lar, bu kavuşum gününü bir yıllık yeni bir takvimin başlangıç günü olarak belirlemişlerdir. Soltist zamanı insanlığında bir yıllık kaderinin baştan yazıldığı veya belirlendiğine inanılırmış. Aynı zamanda Sirius Güneş kavuşumu sonrası Nil nehri taştığı için, tarım için topraklara bereket yağdırdığından bir kez daha önem atfedilmiş.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU SAAT KAÇTA?

06.07.2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşti. Ancak Sirius Güneş kavuşumu Temmuz ayının 5-6-7 tarihleri arasında etkili olacak.

Sirius Güneş kavuşumunda Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk için dua edin. Bir sonraki yıldan beklentileriniz için el açın ve isteyin. Bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.