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Yaşam

Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı

Şırnak'ta korona virüs karantinasından kaçan şahıs polis ekiplerince Cizre'de yakalanarak devlet hastanesine götürüldü.

İHA11 Nisan 2020 Cumartesi 22:55 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:55
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Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkezde korona virüs şüphesiyle karantinada olan 23 yaşındaki M.Ç. karantinada olduğu binadan kaçtı. Polisin bilgi vermesi ile birlikte Şırnak polisi alarma geçti. Olayı duyan M.Ç.’nin annesi de çocuğunu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Gencin Cizre’de olduğu bilgisi üzerine Cizre polisi alarma geçti. Polisin kısa süreli araştırması sonucu karantinadan kaçan genç Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Lokantası önünde polisler tarafından yakalandı. Araç parkında etrafı tutulan gence polis müdahale etmeyerek kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek istedi ancak M.Ç. buna yanaşmadı. Bunun üzerine polisler ve olay yerinde bulunan gencin annesi ikna çalışmalarına başladı. M.Ç. polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilip olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekibi tarafından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü. Gencin annesi de olası bir temasa karşı olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan gencin oturduğu ve temas ettiği alanlar Cizre Belediyesi tarafından köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte edildi.

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