  • Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı
Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı

Şişli'de alkollü olduğu öğrenilen sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda takla attı. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün dişleri kırıldı. Ehliyetine 2 yıl el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

IHA2 Haziran 2026 Salı 06:54 - Güncelleme:
Kaza, 04.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 U 2733 plakalı otomobili ile seyreden İ.O. kendi iddiasına göre yola atlayan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpan sürücü defalarca takla atarak ancak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıkan İ.O.'nun trafik polisi ekiplerinin alkol kontrolü sonucu 194 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle dişleri kırılan, yüzü ve vücudunda çizikler olan İ.O. yasal sınırın 2 katından fazla alkollü olduğu için ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı trafiğe kapatılan cadde otomobil parçalarının temizlenmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken sürücü hakkında yasal işlem de başlatıldı.

