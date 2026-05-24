  Şişli'deki evinde bulundu! Genç kadının şüpheli ölümü polise harekete geçirdi
İstanbul Şişli'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 34 yaşındaki Defne Boz, arkadaşlarının ihbarı üzerine çilingir yardımıyla girilen evinin banyo girişinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili cumhuriyet savcılığı ve polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Korkunç olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Defne Boz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları genç kadının yaşadığı eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrollerde Defne Boz, banyo girişinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Boz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm şüpheli bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

