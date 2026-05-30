Şişli'deki kanlı saldırıda tutuklama! 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'taki bir iş yerinin önünde Doğuş Cebeci'nin (28) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.