İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şişli'deki kanlı saldırıda tutuklama! 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi
Yaşam

Şişli'deki kanlı saldırıda tutuklama! 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi

Şişli'de Doğuş Cebeci'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Şişli'deki kanlı saldırıda tutuklama! 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'taki bir iş yerinin önünde Doğuş Cebeci'nin (28) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülbahar Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Doğuş Cebeci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

  • silahlı saldırı
  • şüpheli gözaltı
  • adliyeye sevk

ÖNERİLEN VİDEO

Freni boşalan İETT otobüsü TIR'a çarptı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.