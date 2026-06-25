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Yaşam

Sitede panik anları: Apartman boşluğundaki bebek arabalarını ateşe verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sitenin apartman boşluğunda bulunan bebek arabalarını ateşe vererek yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Sitede panik anları: Apartman boşluğundaki bebek arabalarını ateşe verdi
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Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 155. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki apartmana giren bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı merdiven boşluğunda bulunan bebek arabalarını ateşe verdi.

Bebek arabalarının tutuşmasıyla büyüyen alevler nedeniyle apartman içini kısa sürede yoğun duman kapladı. Durumu fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven boşluğundaki yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerinden kaçan bebek arabalarını kundakladığı belirlenen şüpheli ise Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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