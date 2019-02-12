Siteyi ikiye bölen hayvanseverlik

Cezaların hukuka aykırı olduğunu söyleyen site sakini Fulya Hayriye Ağım, 2 bin liraya varan para cezasını ödeme ve hakkında icra takibi başlatıldı. Ağım, “Daha önceden site yönetiminin belirlediği kedi besleme noktaları vardı, kaldırdılar. Beslediğimiz zaman da ceza yazılıyor. Biz kedileri olması gerektiği şekilde besliyoruz. Mevcut hayvanların aç bırakılmasına gönlümüz el vermiyor. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, siteye yaptıklarının usulsüz olduğu ile ilgili bildiri yolladı ama bize ceza kesmeye devam ettiler. Böyle bir yetkileri yok. Evime geliyorum, kapı çalınıyor ve güvenlik ceza kâğıdı imzalatmaya çalışıyor. Bu taciz. Buna itirazda bulunduk. Biz de huzur kaçırmaktan tazminat davası açacağız” diye konuştu.

HUKUKA AYKIRI

Site sakinlerinin avukatı Sevde Yılmaz, para cezasının adli ve idari olarak ikiye ayrıldığını, bu cezaları da devlet kurumlarının uygulayabileceğini ifade etti. Site yönetimi, plan içerisinde belli yasakları belirtse de bunun yok hükmünde olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Aslında bir nevi yetki gasbı yapıyorlar. Bu hukuka aykırı bir durum. Örneğin bir yönetim planında ‘evde evcil hayvan beslenmesi yasaktır’ yazılabilir ama sokak hayvanlarının beslenmesini, site içerisinde olsa dahi yasaklayamazlar” dedi.

Öte yandan site yönetimi tarafından site sakinlerine gönderilen yazıda, “Gelen yoğun şikâyetler ve yapılan kontroller sırasında kedilerinizi balkonunuzda beslediğiniz ve kedi yuvası bulundurduğunuz tespit edilmiştir. Kurallar gereği bundan sonraki dönemlerde gereken özeni göstermenizi rica eder; hesabınıza 600 TL para cezası yansıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.