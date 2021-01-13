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Yaşam

Sivas-Tokat kara yolu kapandı

Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 21:07 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:07
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 Sivas-Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kenti Tokat'a bağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çok sayıda aracın yağış nedeniyle mahsur kaldığı bölgede yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde etkili olan sulu kar yağışı da yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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